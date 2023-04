147e numéro

Votre journal en téléchargement ici

La rue Impériale, le Palais de la Bourse et le Grand Bazar forment un ensemble typique du renouveau des villes du Second Empire.

Revitaliser et revaloriser la ville à la manière d’Haussmann. Repenser l’espace public. Elargir les voies. Faire entrer l’air et la lumière pour en finir avec l’insalubrité des logements et créer la rue des affaires. C’est l’objet de l’énorme chantier de la Presqu’île entre la place Bellecour et la place de la Comédie de 1853 à 1859. Les rues les plus rectilignes possibles et les immeubles aux façades raffinées et luxueuses remodèlent l’espace. La construction du Palais de la Bourse avec son imposante façade affiche l’importance de la ville dans le monde des affaires boursières et économiques comme le rappelle la

proximité des banques et du Grand Bazar.