148è numéro

Le mois de mai, sans contraintes. Une visite du jardin de « Nous deux », un exemple d’art brut dans la commune de Civrieux autour des constructions « naïves » de Charles Billy et sa passion pour le travail du matériau « Pierres dorées ».

Une rencontre avec les « Castors » de Villeurbanne et Bron, des coopératives créées par les habitants en mal de logements après la Deuxième Guerre Mondiale. Solidarité et récupération, et en prime, hommage artistique de Laura Almarcegui.

Puis un détour par la salle Molière et ses concerts de qualité dans un décor élégant.