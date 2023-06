149e numéro

Votre journal en téléchargement ici

L’église Saint-Paul, mal connue, offre un intérêt tout à la fois historique et artistique. De nombreuses fois restaurée, ou reconstruite partiellement, depuis le VIIIème siècle, elle offre les traces de son histoire. Une structure romane, une tour-lanterne à huit côtés du plus bel effet, des arases de briques carolingiennes, un clocher-porche du XVème remanié au XIXème, six anges musiciens du XVIème sculptés sur un arc ogival, ainsi que des oeuvres du XIXème et XXème siècle. A découvrir.

Le Théâtre de la Cité de Villeurbanne, aujourd’hui TNP, retrace une partie de l’histoire du Théâtre à Lyon et sa périphérie. Depuis la rue des Marronniers jusqu’aux Gratte-ciel, c’est l’histoire d’une conception populaire du théâtre orchestrée par Roger Planchon.

Le jardin des Curiosités, un détour poétique.