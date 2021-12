134éme numéro

Votre numéro en téléchargement ici

Décembre, mois de lumières et festivités.

Pour finir l’année, trois histoires de Lyon et ses environs.

L’arche des Merveilles à la Mort-qui-Trompe. Une arche à la belle architecture du premier pont sur la

Saône aujourd’hui disparu : le Pont de Pierre, spectateur d’une grande partie de l’histoire de

Lyon avec ses défilés festifs et ses naufrages, n’existe plus que par les images et les récits.

Le château de Cuire. Le bâtiment, ancienne seigneurie, domine toujours la

Saône depuis le XIVème siècle. C’est l’histoire de Cuire-la Croix-Rousse à travers les épidémies, les guerres et les successions.

Lyon a eu aussi son cardinal de Richelieu. Frère du cardinal ministre de Louis XIII, il préfère la prière aux mondanités.

Rendez-vous en février 2022