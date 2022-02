135ème numéro

Votre numéro en téléchargement ici

Le soleil prend de la hauteur et la pandémie s’éloigne… pour des jours lumineux !



Un début d’année avec Lacenaire, un personnage assassin et poète qui a fait la Une des journaux mais aussi alimenté, encore aujourd’hui, les fictions depuis sa mort en Interpellée par la fascination que celuici a exercé sur les auteurs de romans, de théâtre et de cinéma et même… sur les créateurs de mode, La ficelle s’empare du sujet peu banal.



Puis un détour par la Loge du Change et sa façade élégante, tout en remarquant les chasse-roues aux abords des porches témoins d’une époque révolue.



Bonne lecture !