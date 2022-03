136e numéro

Votre journal en téléchargement ici

Une grande déception nous envahit concernant le sort des sculptures des frères Coustou représentant le Rhône et la Saône.Après une belle restauration, ces superbes bronzes du 17e siècle ne retrouveront plus leur place au pied du cheval de la place Bellecour mais resteront excentrés, voir- « confinés » sous le grand escalier du Musée des

Beaux-Arts, dans un angle sombre, à l’ombre des regards. Le placard…

On peut cependant espérer un sursaut de bon sens de nos décideurs pour leur trouver un site d’accueil à la mesure de ce qu’ils représentent pour les lyonnais.



Un coup de coeur pour le couvent des Visitandines à Fourvière, revisité avec réussite. Grâce aux œuvres de Reinoso, le bâtiment du 19e siècle se transforme en oeuvre contemporaine.

Sans être obligé de séjourner dans l’hôtel 4 étoiles, il est cependant agréable de prendre un café dans le jardin du cloître et de découvrir ce lieu hors du commun. Une pensée pour la Liberté de Bartholdi. Décuplée, copiée, elle demeure toujours l’icône symbole aussi bien dans de nombreuses villes françaises et américaines que dans de nombreux pays du globe.

Julie Bordet