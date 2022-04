137ème numéro

Votre journal en téléchargement ici

Longer le Rhône depuis sa source jaillissante.

Redécouvrir les sites sauvages, les gorges, les plans d’eau, parcourir les pistes cyclables de

berges, pêcher la truite ou la carpe, s’essayer à la pratique du kayak… Première étape jusqu’à Lyon,



c’est La ficelle d’avril.



Le Trio Canabae créé par trois musiciennes instrumentistes, nous entraîne dans son univers poétique où instruments, voix et gestuelles se conjuguent. Le travail créatif en commun et le partage avec le public sont deux choses indissociables et c’est là où le trio prend son sens, disent-elles avec une énergie communicative.

Un véritable art vivant.



Une petite visite au Patineur de César, une monumentale statue du 20ème siècle innovant.

A regarder avec une nouvelle attention.