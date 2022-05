138e numéro

Votre journal en téléchargement ici

Le Rhône et le Palais de Justice : deux monuments.



Nous continuons de descendre le fleuve de Lyon à Arles. Somptueux et puissant, il s’en va droit vers la mer Méditerranée. Un parcours riche en histoire et sites pittoresques, mais aussi en aménagements pour l’amélioration du transport fluvial et la production hydroélectrique sans négliger les zones de nature protégée. C’est la vallée du Rhône dans toute sa richesse.



Le Palais de justice de Louis-Pierre Baltard aux « 24 colonnes », un gigantesque monument et une belle restauration. Réputé pour sa façade néo-classique composée de colonnes corinthiennes, l’édifice est entièrement classé monument historique.