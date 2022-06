139ème numéro

Votre journal en téléchargement ici

Nous continuons notre course le long du Rhône pour une troisième et dernière partie jusqu’à son embouchure.

Après avoir traversé les beaux paysages de Provence, longé les castels, les villes fortifiées, les bourgs médiévaux, les

nombreux barrages et usines hydro-électriques, les retenues d’eau et leurs zones de nature, nous arrivons en Camargue, une région naturelle aux paysages et activités atypiques. Marais salants, lagunes et étangs permettent la culture du riz et la production de la « goûteuse » fleur de sel de Camargue. Une zone naturelle à protéger !



Puis nous partons pour Eveux et une magnifique leçon d’architecture : le couvent de La Tourette réalisé par Le Corbusier, véritable sculpture moderne, où formes, proportions et couleurs sont fascinantes de créativité esthétique.



Bonne lecture !