140ème numéro

Un jardin extraordinaire, un couteau à cataracte et un pont métallique, trois explorations pour une Ficelle d’été.



Le jardin de Victor et Jocelyne fut une découverte inattendue : Chaponost, les Monts du lyonnais en toile de fond et des oeuvres artistiques au milieu des herbes folles et des coquelicots.

Des sculptures inspirées d’histoires d’enfance, de maisons et d’oiseaux et deux personnes en osmose pour faire vivre cet espace.

Un jardin où rien n’est laissé au hasard, sauf si le hasard a bien fait les choses. Tout est en correspondance. Tout est pensé. Une oeuvre à part entière.



Une histoire de chirurgie à l’époque des Lumières. Le couteau à cataracte, une invention lyonnaise qui, certes, a fait avancer la science, mais qui nous fait apprécier d’être nés plusieurs siècles plus tard ! Une histoire de médecine à l’Hôtel-Dieu.



Le pont ferroviaire de La Mulatière. Un enchevêtrement savant de poutrelles d’acier, de boulons, de rivets pour une superstructure métallique. Une oeuvre d’art méconnue.