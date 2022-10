141è numéro

Votre journal en téléchargement ici

Une rentrée avec trois épisodes lyonnais.

Un grand tableau religieux du début du XVIème siècle, conservé au musée des Beaux-Arts, nous invite à la lecture de ses codes et significations à travers une possible lecture, ou relecture, des Evangiles. Une iconographie délicate

où les anges musiciens accompagnent les personnages de leur musique divine.

Une autre lecture nous rappelle le début de l’école laïque à Lyon.

Proclamation de la République et construction de sa première école à la Croix-Rousse : « Une école neutre religieusement et engagée politiquement ». Un progrès social à préserver.

Et pour finir, un coup d’oeil sur une architecture éclectique de la fin

du XIXème siècle et ses curieux mélanges de styles, la maison

Blanchon.

Bonne lecture