143e numéro

Novembre sans brume …mais avec les Grandes Serres du parc et l’acier et le verre dans leurs grandes dimensions. Arbres gigantesques, ambiance humide et architecture du 19ème siècle à revisiter. Et pour entrer dans le parc de la Tête d’Or, son portail monumental, chef d’oeuvre de fer forgé.

Une fin de siècle à l’honneur !

Un détour par le Petit Perron, une maison des champs à Pierre Bénite découverte pendant les journées du Patrimoine. Un petit bijou Renaissance sauvé in extremis.

