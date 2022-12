144e numéro

Votre journal en téléchargement ici

Une fin d’année pour trois rencontres.

Les moulins-bateaux. Basés le long du Rhône, au siècle dernier, ils utilisaient le courant du fleuve pour faire tourner les roues à aube et actionner les meules à grains. Faire fonctionner des turbines par le même procédé en réhabilitant les moulins, une belle idée d’énergie renouvelable à fouiller !

La belle et séduisante Juliette Récamier nous permet d’évoquer son « salon » où les penseurs, écrivains et artistes se réunissent, mêlant politique et passions à travers les tumultes de l’époque, de la Révolution à l’Empire.

Et pour finir l’année, un clin d’oeil à la monumentale pendule de Tassin-la-Demi-Lune.

Bonnes fêtes !