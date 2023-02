145e numéro

Votre journal en téléchargement ici

Le quartier de Vaise en trois éclairages

Les années 1920 et la création d’une filature de soie artificielle. De nouveaux traitements des fils vont être employés dans la soierie et faire vivre des milliers de personnes qui eux-mêmes vont contribuer au développement de la

Rhodiaceta, « Rhodia » pour les familiers. Une aventure sociale et technologique vécue au rythme

de l’usine jusqu’à sa fin douloureuse dans les années soixante-dix.

A ce même emplacement, sur ordre du roi Louis XV, avait été créée la Pépinière royale, sur une partie des terrains des soeurs Sainte-Elisabeth. C’est une autre aventure que celle de la création d’une école pour la culture des arbres fruitiers et forestiers.

Et pour finir, dans un petit coin de ce même domaine, un regard sur la maison du Faizant, vestige de la Renaissance quand les riches marchands italiens venaient prendre le bon air à Vaise