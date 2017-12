Votre journal en téléchargement ici

L’église des Cordeliers et la tour-observatoire de Fourvière, deux épisodes de l’histoire de Lyon. L’une au secours des pauvres, l’autre ouverte à la science et aux loisirs, mais toutes deux victimes des mises en scène du pouvoir. Du cœur de la cité commerçante à la colline qui prie, les enjeux économiques et la défense de la Foi ne sont pas toujours compatibles avec l’harmonie des formes.