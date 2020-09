121e numéro

Votre numéro en téléchargement ici

Encore un petit air de vacances.

Après un été libérateur et avant une reprise possible de l’épidémie, La ficelle nous convie à deux événements qui ont marqué Lyon et sa région.

L’un à travers les réussites et déboires de la limonadière de Bellecour dont la beauté et son sens des affaires ont conquis la ville avide de plaisirs simples. Mais son titre de « reine des tilleuls » lui valut les sarcasmes de ses concurrents qui eurent tôt fait de la détrôner.

L’autre nous emmène à Trévoux, ancienne capitale de la principauté de Dombes, pour une histoire riche en guerres de pouvoir aussi bien qu’en créativité. Sa position stratégique sur les bords de Saône, mais surtout ses privilèges fiscaux ne trompent pas les princes de Bourbon qui s’en emparent et les entreprises qui s’y installent : Tireurs d’or, orfèvres, imprimeurs. Une histoire intéressante à découvrir et des bords de rivière à contempler sous le soleil de septembre.

Bonne lecture