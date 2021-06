128e Numéro

Votre journal en téléchargement ici

Emile Guimet, fils de l’inventeur du bleu Guimet, a oeuvré pour la culture en finançant deux bâtiments à Lyon. L’un rue de la République, c’est le théâtre de Bellecour, l’autre dans le 6e arrondissement, le musée d’histoire naturelle. On retrouve la même volonté de l’industriel-voyageur d’enseigner la musique, les langues, l’histoire des civilisations et des religions. Les deux édifices construits en 1879 ont non seulement des similitudes architecturales, mais aussi une histoire riche et variée. Si le bâtiment de la rue de la République, bien encastré entre les immeubles, ne risque pas de disparaître, il n’en est pas de même pour le musée du boulevard des Belges. Son avenir est loin d’être

assuré, la nouvelle municipalité ayant enterré le projet de 2020, celui de devenir un pôle international de la danse.

