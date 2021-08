130ème numéro

Votre journal en téléchargement ici

Le vin et l’eau à Lugdunum et les frères du Gros Caillou.

Trois approches pour une période estivale, sans confinement, avec du soleil, et une pluie salvatrice.

Le vin apprécié et cultivé, depuis que l’Homme a su manier la pioche, n’a pas changé dans sa vinification, sa distribution et sa consommation. A peine ! De goût peut-être. Les Gaulois l’appréciaient, tout autant que les Grecs et les Romains. Quant à l’eau, Lugdunum en était largement pourvue grâce aux aqueducs qui l’amenaient jusque dans les fontaines et les citernes, comme celle qui se trouve à Fourvière, sous le lycée Saint-Just, la Grotte Bérelle. Peu connue, elle fait pourtant partie des monuments romains les mieux conservés.

Petit détour par le Quaternaire pour rencontrer les blocs erratiques transportés par les glaciers des Alpes.

Bonnes vacances