Le 81e numéro de la ficelle

Le magazine La ficelle existe depuis 8 ans. Il vit grâce aux espaces publicitaires loués par les commerçants ou entreprises lyonnais. Depuis 8 ans, les partenaires financiers de La ficelle sont fidèles et bienveillants.(Et nous les remercions). Mais nous avons besoin d’une personne pour tisser ces relations entre les commerçants et les entrepreneurs de la Croix-Rousse, de Caluire et de Lyon avec l’équipe de La ficelle. Quelqu’un qui saura proposer ces espaces publicitaires aux bons interlocuteurs et créer une relation de confiance avec eux. Nous recherchons une personne dotée d’un très bon relationnel, touchée par les sujets traités dans La ficelle et consciente de l’utilité du magazine. Nous recherchons une personne connaissant le potentiel du magazine et attachée à l’importance des relations humaines. Elle ne sera pas salariée de La ficelle, mais indépendante et payée à la commission Jusqu’à présent, Daba Genin se chargeait de nos espaces publicitaires. Elle doit malheureusement nous quitter pour s’installer sur un autre continent avec sa famille. Elle a pris beaucoup de plaisir à travailler avec nos partenaires et regrette de ne pouvoir continuer. Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous au 06 14 03 75 34 ou par mail : juliebordet@laficelle.com