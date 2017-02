86ème Numéro

Votre numéro en téléchargement ici

Quelles sont les particularités de la Croix-Rousse ? Elles sont nombreuses…

On aime son marché, son histoire, sa vogue, sa fanfare… On aime aussi ses habitants. Les pentes et le plateau de la Croix-Rousse ont une histoire commune avec le mouvement libertaire.

Papy@rt en est symbole.

Installé tous les samedis en face du marché de la Croix-Rousse, il vend des affiches de sérigraphie qui racontent une histoire riche de lutte, de solidarité, d’idéaux. Histoire de l’anarchisme croix-roussien…

Autre particularité importante de la Croix-Rousse, beaucoup de ses immeubles sont en pisé. Mais qu’est ce que le pisé ? Des constructions en terre. Une partie des immeubles de la Grande rue de la Croix-Rousse est en terre. Explications…

Bonne lecture, bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous en février 2017 !