Depuis l’antiquité, le transport fluvial, plus sûr et moins cher que le transport terrestre, se pratique couramment et le halage est la seule technique de transport de marchandises à contre-courant jusqu’au milieu du XIXe siècle. Mais ce sont les hommes, bien avant les chevaux, qui tirent les embarcations pour remonter les fleuves. Ce sont eux qui tractent les convois à la force de leur corps.

Découvrez l’histoire du halage…