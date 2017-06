le 91ème numéro

Votre journal en téléchargement ici

Ce mois-ci, La ficelle s’évade. À quelques kilomètres de Lyon, la Dombes et ses étangs. Rien ne laisse entrevoir le travail et la rigueur nécessaire à leur exploitation et à leur entretien. Dans un autre registre, La ficelle revient sur l’histoire de Pauline Jaricot, riche héritière dévouée à la religion depuis l’adolescence. Cette Lyonnaise, contemporaine des révoltes des canuts, est morte dans la misère après avoir tenté d’acquérir une usine de hauts fourneaux pour réaliser ce qu’elle imaginait une vie parfaite pour les ouvriers qu’elle cotoyait.