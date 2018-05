2 Comments

Votre journal en téléchargement ici

Le 99e numéro nous raconte la Presqu’île, une bande de terre enserrée entre le Rhône et la Saône, et son occupation au fil du temps. Des Romains jusqu’à Confluence, une histoire en deux parties.

Puis, nous retrouverons Gondebaud le Burgonde et sa descendance qui, malgré les bouleversements familiaux, réussiront leur intégration dans le royaume franc.

La ficelle va fêter ses 10 ans en mai et vous invite à son anniversaire.

Plusieurs rencontres avec des spécialistes de l’histoire de Lyon seront proposées.

Bonne lecture