112ème numéro

Pour le numéro de l’été La ficelle propose deux escapades.

L’une à Cluny, ville médiévale de Saône-etLoire, au charme certain et à son incontournable abbaye. Dans une campagne riante, le bourg mérite le voyage.

Un prestigieux patrimoine est à découvrir dont les claires-voies des maisons romanes, des bâtiments monastiques, un musée riche en sculptures et une église abbatiale qui fut la plus grande de toute la Chrétienté occidentale.

L’autre à Saint-Symphorien-de-Lay, village du Roannais, situé sur « le grand chemin charretier » devenue Nationale 7. Ancien relais de poste du XVe siècle, l’Auberge de la Tête Noire rappelle le passage de gens illustres. Avec un petit bout de voyage sur la Nationale 7.

Bonne lecture