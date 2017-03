Votre journal en téléchargement ici

Le tissu, et plus particulièrement la soie, sont des éléments essentiels de l’histoire industrielle et culturelle de Lyon et de sa région. La création, au XIXe siècle, du musée des tissus en a été l’expression. Sa disparition nous rendrait amnésique. Ce numéro de La ficelle raconte l’histoire de ce musée et rappelle quelques faits essentiels de celle de l’industrie textile lyonnaise. Bonne lecture !