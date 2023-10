152e numéro

Votre journal en téléchargement ici

Le Grand-Théâtre. Une histoire à trois volets et une construction en trois époques. Soufflot le dessine dans les jardins de l’Hôtel de Ville au XVIIIème siècle. Chenavard et Pollet le modifient au XIXème

et Nouvel le transforme au XXème. Dans ce théâtre, comme dans beaucoup d’autres, des pratiques anciennes subsistent, à savoir la manifestation des spectateurs avec des chahuts épiques qui perdurent jusqu’au début du XXème siècle. Un troisième volet nous rappelle les techniques d’éclairage dans les théâtres, depuis la torche jusqu’à l’électricité.

