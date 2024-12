164e numéro

Votre journal en téléchargement ici

Trois visites à privilégier pour quelques morceaux de l’histoire de Lyon.

Les parcs souterrains intégrés à l’art contemporain méritent la visite.

Le parc des Célestins et son miroir tournant, mais aussi les peintures murales et les oeuvres lumineuses des parcs de Lyon et environs.Autant d’oeuvres qui s’harmonisent avec les architectures différentes d’un lieu à l’autre.

La place Louis Pradel appelle aussi un regard, bienveillant celui-là. Car, bien que décriée par beaucoup pour son côté hétéroclite « sans respect pour le patrimoine architectural », elle offre cependant une perspective en forme d’amphithéâtre digne d’intérêt. Le mélange d’époques, de formes et de matériaux, suite aux réflexions souvent divergentes des architectes et élus pour intégrer la construction du métro, la destruction d’un pont, le creusement d’un parc souterrain, tout en privilégiant la circulation des piétons et le respect de l’environnement, réclament une attention quant au résultat obtenu….pas si mal !

Une autre visite méritée est celle du Planétarium de Vaux-en-Velin qui offre une évasion dans le cosmos sous son dôme-écran.

