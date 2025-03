165e numéro

Votre journal en téléchargement ici

Une nouvelle année et trois histoires à découvrir.

L’école d’architecture de Vaulx-en-Velin, véritable « manifeste » destiné aux élèves, est un exemple novateur de l’architecture du XXème siècle. Giovanni da Verrazano, navigateur lyonnais et florentin découvre la baie de New-York au XVIème siècle. Premier navigateur européen, commandité par François 1er, à avoir longé la côte de l’Amérique depuis la Floride jusqu’à Terre-Neuve dans l’espoir d’y découvrir…. un accès donnant sur l’océan Pacifique !

Puis les eaux-fortes de Drevet nous font entrer dans le « Lyon de nos pères ». Inventions de formes, traversée des océans et luttes contre les tempêtes, dessins imaginaires, trois pistes pour un début d’année que La ficelle vous souhaite riche en découvertes.