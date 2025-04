166e numéro

Votre journal en telechargement ici

En mars, La ficelle vous emmène au coeur de Lyon en plein XVIème siècle, à une époque où le blé était bien plus qu’une denrée : un enjeu stratégique. Nous plongeons dans l’histoire fascinante des chaînes tendues entre Pierre Scize et Saint-Jean, garantes de l’approvisionnement des Lyonnais et rempart contre les fuites vers les provinces voisines. Nous ouvrirons aussi les portes du Grenier d’Abondance, témoin silencieux des réserves de blé qui assuraient la survie de la cité. Enfin, place à l’art et à l’imaginaire avec le portrait d’une plasticienne dont la créativité vient nourrir notre regard sur le monde.

Bonne lecture