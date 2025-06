168e numéro

Votre journal en téléchargement

Lyon, entre histoire et patrimoine vivant. Nos grands cimetières s’ouvrent désormais à la vie grâce à la LPO1 et deviennent des refuges de biodiversité : libellules, mésanges, hérissons et autres hôtes discrets s’y épanouissent, rappelant que nature et mémoire peuvent cohabiter. Plus haut, à Fourvière, les fouilles révèlent les strates d’un passé romain toujours présent sous nos pas.

La Brasserie Georges célèbre un autre héritage : celui des grandes tablées lyonnaises, de la bière brassée sur place et du faste Art Déco. Et que dire des quatre lions du pont La Feuillée, devenus voyageurs malgré eux, dispersés dans la ville comme des gardiens sans pont ? Lyon change, mais reste fidèle à elle-même : vivante, riche et surprenante.