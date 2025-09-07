171è numéro

Votre journal en téléchargement ici

L’histoire du chemin de fer en France commence en 1827 avec la ligne Saint-Etienne – Andrézieux, première en Europe continentale. Ces dix-sept kilomètres de rails transportent le charbon depuis les

mines jusqu’à la Loire par wagonnets tirés par des chevaux.

Quelques années plus tard, l’invention de la machine à vapeur et la création de laligne reliant Saint-Etienne à Lyon-Perrache, placent Lyon au coeur duréseau Paris-Lyon-Méditerranée. Triages, entrepôts, rotondes, ateliers de maintenance, gares, marquent l’essor industriel et redessinent la ville.

Un gigantesque réseau, une infrastructure remarquable, superbestémoignages de l’histoire industrielle du XIXème siècle.

Mais le patrimoine lyonnais ne se limite pas aux rails et aux gares.

Ses escaliers, de la Croix-Rousse à Fourvière, montrent un autre paysage urbain.