172e numéro

Attentive au patrimoine historique, La ficelle explore Lyon et ses environs au gré des opportunités :

L’une d’elle est l’histoire d’Élise Luquin qui, fille de soyeux lyonnais, osa fonder la première école de comptabilité pour jeunes filles en 1857, bousculant les préjugés d’une époque où les femmes étaient cantonnées aux tâches subalternes. Grâce à elle, les filles purent accéder à des carrières administratives et financières, participant ainsi pleinement à la vie économique de la cité.

Une autre fut la très belle découverte, il y a quatre mois, d’un mausolée romain du Ier siècle à Saint-Romain-en-Gal, qui a éveillé notre mémoire des mausolées lyonnais de Trion. Plusieurs d’entre eux subsistent dont celui de Turpio qui fait partie des rares Monuments Historiques visibles des nécropoles gallo-romaines. Malheureusement le temps, la pollution et les intempéries les fragilisent petit à petit. Enfin, La ficelle consacre deux pages à une série inédite : les pieds dans la peinture.

Ces oeuvres singulières, entre étude anatomique et poésie du détail, invitent à regarder autrement le corps humain et ses fragments, célébrant la beauté là où on ne l’attend pas.

