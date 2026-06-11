179e numéro

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La Première Guerre mondiale a profondément transformé la place

des femmes dans la société. Pendant que les hommes combattaient

au front, elles ont travaillé aux champs, dans les usines, les bureaux

ou les dispensaires, assurant la continuité de la vie d’un pays en guerre.

Longtemps considérées comme invisibles, elles furent pourtant

indispensables. Ce numéro revient sur ces parcours de femmes, entre

courage quotidien et premiers pas vers une forme d’émancipation. Car si

la fin du conflit les poussa souvent à retourner au foyer, leur engagement

avait déjà ouvert une brèche dans l’ordre établi.

La mémoire de la Grande Guerre résonne particulièrement dans l’île du

Souvenir, au milieu du lac du parc de la Tête d’Or, où l’imposant

monument, les bas-reliefs et les listes des noms des combattants morts

pour la France invitent au recueillement.

Toujours au bord du lac, un regard particulier sur l’embarcadère où

l’architecture, les cabochons et les couleurs de la céramique émaillée ont

un petit air Art Nouveau.