179e numéro

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La Première Guerre mondiale a profondément transformé la place
des femmes dans la société. Pendant que les hommes combattaient
au front, elles ont travaillé aux champs, dans les usines, les bureaux
ou les dispensaires, assurant la continuité de la vie d’un pays en guerre.
Longtemps considérées comme invisibles, elles furent pourtant
indispensables. Ce numéro revient sur ces parcours de femmes, entre
courage quotidien et premiers pas vers une forme d’émancipation. Car si
la fin du conflit les poussa souvent à retourner au foyer, leur engagement
avait déjà ouvert une brèche dans l’ordre établi.
La mémoire de la Grande Guerre résonne particulièrement dans l’île du
Souvenir, au milieu du lac du parc de la Tête d’Or, où l’imposant
monument, les bas-reliefs et les listes des noms des combattants morts
pour la France invitent au recueillement.
Toujours au bord du lac, un regard particulier sur l’embarcadère où
l’architecture, les cabochons et les couleurs de la céramique émaillée ont
un petit air Art Nouveau.