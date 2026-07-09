180e numéro

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L’héraldique est bien plus qu’un simple art décoratif, c’est une véritable mémoire de pierre, de métal et de parchemin. À travers les blasons, ce langage codifié né au Moyen Âge raconte l’histoire des familles, des institutions, des villes et des territoires. Lyon conserve de nombreux témoignages de cet héritage. Ce dossier en présente trois exemples. Le premier est consacré au blason de Lyon, symbole de la cité et

de son identité. Le second s’attache aux armes visibles sur la Maison Thomassin, place du Change, où les blasons du Dauphin, du roi Charles VIII et d’Anne de Bretagne rappellent le rôle majeur joué par cette

demeure au coeur du « Lyon marchand » de la Renaissance. Enfin, La ficelle s’intéresse au portail du collège de la Tourette, vestige de l’ancien château du même nom, conservé lors de la construction de l’École normale d’institutrices à la fin du XIXᵉsiècle. Trois histoires de blasons et trois façons de découvrir Lyon à travers les signes laissés par les siècles.