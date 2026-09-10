181e numéro

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Lyon occupe une place singulière dans l’histoire des traditions
initiatiques, de l’ésotérisme et de la franc-maçonnerie. Ce numéro
propose d’en explorer quelques figures majeures et les courants qui
ont façonné cet héritage intellectuel et spirituel. Des Vaudois de Valdo à la
franc-maçonnerie de Willermoz, du magnétisme de Mesmer au
spiritisme de Kardec, en passant par le mystérieux Cagliostro, Lyon a été
pendant des siècles un foyer où se sont croisées réformes religieuses,
traditions initiatiques, sciences occultes et quête spirituelle. Ces parcours
témoignent de la richesse des échanges qui ont marqué la ville et son
rayonnement. À travers ces articles, Le ficelle vous invite à redécouvrir ce
patrimoine souvent méconnu, avec un détour dans la chapelle romane de
l’Ile Barbe devenue provisoirement un lieu d’exposition.