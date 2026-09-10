181e numéro

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Lyon occupe une place singulière dans l’histoire des traditions

initiatiques, de l’ésotérisme et de la franc-maçonnerie. Ce numéro

propose d’en explorer quelques figures majeures et les courants qui

ont façonné cet héritage intellectuel et spirituel. Des Vaudois de Valdo à la

franc-maçonnerie de Willermoz, du magnétisme de Mesmer au

spiritisme de Kardec, en passant par le mystérieux Cagliostro, Lyon a été

pendant des siècles un foyer où se sont croisées réformes religieuses,

traditions initiatiques, sciences occultes et quête spirituelle. Ces parcours

témoignent de la richesse des échanges qui ont marqué la ville et son

rayonnement. À travers ces articles, Le ficelle vous invite à redécouvrir ce

patrimoine souvent méconnu, avec un détour dans la chapelle romane de

l’Ile Barbe devenue provisoirement un lieu d’exposition.