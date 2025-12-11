174e numéro

votre journal en téléchargement ici
Histoires d’architecture” propose un parcours en trois étapes.
D’abord, un regard sur la basilique d’Ainay, dont les
restaurations successives ont façonné, depuis le Xème siècle,
une identité romane souvent réinventée. L’engouement pour le style
roman au XIXème siècle déclenche une vague de restaurations néoromanes.
C’est l’époque où l’on redécouvre (ou réinvente) un Moyen Âge
idéalisé. Ainay n’y échappe pas. En contrepoint, nous explorons les
architectures non réalisées de Tony Garnier : une sorte d’Acropole
moderne et puissante au sommet de la Croix-Rousse, dédiée aux soldats
tombés pour la France en 1914, et l’ambitieuse “École d’enseignement
théorique et pratique des arts », un écrin pour les savoir-faire lyonnais,
imaginée comme une véritable Villa Médicis lyonnaise. Enfin, un détour
par « La villa du directeur » de cette même école, seule partie construite de
ce programme, discrète mais bien réelle. Trois sujets qui invitent à
découvrir quelques facettes singulières de l’architecture lyonnaise.