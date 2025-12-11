174e numéro

votre journal en téléchargement ici

Histoires d’architecture” propose un parcours en trois étapes.

D’abord, un regard sur la basilique d’Ainay, dont les

restaurations successives ont façonné, depuis le Xème siècle,

une identité romane souvent réinventée. L’engouement pour le style

roman au XIXème siècle déclenche une vague de restaurations néoromanes.

C’est l’époque où l’on redécouvre (ou réinvente) un Moyen Âge

idéalisé. Ainay n’y échappe pas. En contrepoint, nous explorons les

architectures non réalisées de Tony Garnier : une sorte d’Acropole

moderne et puissante au sommet de la Croix-Rousse, dédiée aux soldats

tombés pour la France en 1914, et l’ambitieuse “École d’enseignement

théorique et pratique des arts », un écrin pour les savoir-faire lyonnais,

imaginée comme une véritable Villa Médicis lyonnaise. Enfin, un détour

par « La villa du directeur » de cette même école, seule partie construite de

ce programme, discrète mais bien réelle. Trois sujets qui invitent à

découvrir quelques facettes singulières de l’architecture lyonnaise.