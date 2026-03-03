175e numéro

Votre numéro en téléchargement ici

Une histoire de l’Hôtel-Dieu, de ses constructeurs et de ses détracteurs, du XVe au XXIe siècle. Hôpital dès le XVe siècle, il connaît de nombreux agrandissements et transformations en lien avec l’augmentation de la population lyonnaise, les évolutions des pratiques médicales et les choix urbains successifs. Son classement au titre des monuments historiques au XXIe siècle le protège de la destruction et

permet la conservation de six siècles d’histoire de la médecine et de l’architecture hospitalière à Lyon. Par sa situation au coeur de la ville sur la rive droite du Rhône et par son ampleur, l’Hôtel-Dieu s’impose comme l’un des repères emblématiques de la ville.

Puis quelques observations des pierres qui construisent la ville : marbre, granite, calcaire, gravier, sable, galets utilisés dès l’Antiquité jusqu’à nos jours, sont tous issus des carrières régionales. Cette lecture se prolonge par une balade dans la Presqu’île, « le nez en l’air », afin d’observer quelques décors architecturaux caractéristiques.