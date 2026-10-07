182e numéro

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Aux portes de Lyon, les Monts d’Or forment un territoire où se
croisent histoire, architecture, savoir-faire et passion mécanique. De
cette dernière, la course de côte de Limonest–Mont Verdun en
constitue l’un des témoignages les plus spectaculaires. Au-delà de la
performance sportive, elle fut et demeure un véritable laboratoire pour la
construction automobile, notamment pour les constructeurs lyonnais…
Des premiers exploits aux compétitions contemporaines.
Les Monts d’Or dévoilent aussi un patrimoine architectural plus ancien,
avec deux châteaux issus d’anciennes maisons fortes, auxquels s’ajoute un
remarquable jardin botanique du XVIIIe siècle avec ses installations
hydrauliques, témoin d’une époque où l’art des jardins s’appuyait déjà
autant sur l’esthétique que sur la maîtrise de l’eau.
Enfin, ce numéro s’intéresse aux cabornes, constructions de pierre sèche
emblématiques des Monts d’Or. Ces anciens refuges agricoles, édifiés sans
mortier, révèlent une remarquable maîtrise de la pierre et une parfaite
adaptation aux contraintes et aux profits du paysage.
Trois histoires différentes, mais un fil conducteur : la volonté de préserver
et de transmettre la mémoire des Monts d’Or.