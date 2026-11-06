183e numéro

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Entre Couzon-au-Mont-d’Or et Rochetaillée-sur-Saône, la Saône dessine un paysage où la nature côtoie les installations humaines. Le barrage joue un rôle essentiel en régulant le niveau d’eau de la rivière. La centrale hydroélectrique exploite la force du courant pour produire une électricité renouvelable, contribuant à l’alimentation énergétique des communes environnantes. L’écluse, quant à elle, permet

aux bateaux de franchir le dénivelé. Mais la Saône ne se résume pas à ces installations : elle est aussi associée à une longue histoire de promenades et de détente sur ses berges. Les guinguettes, qui ont marqué la vie des rives, témoignent de cette tradition populaire où l’on venait profiter du cadre, se

retrouver et danser. Aujourd’hui encore, la beauté des paysages contribue à l’attrait du secteur. Ce tronçon de rivière illustre les différents visages de la Saône et l’importance de concilier activités humaines et préservation du milieu naturel.